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Gündem RTÜKten Halk TVye ceza Darbe çığırtkanlığı yapan Kaftancıoğlunun sicili kabarık
POLİTİKA

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza: Darbe çığırtkanlığı yapan Kaftancıoğlu'nun sicili kabarık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditleri sonrası Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verdi. Kaftancıoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalar, terör örgütleriyle yakın teması yeniden akıllara geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası attığı tweetler halen unutulmayan Kaftancıoğlu, Gezi provokasyonundan sonra devlete katil demişti.

Haber Merkezi AA Diğer
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

RTÜK, Halk TV’ye konuk olan Canan Kaftancıoğlu’nun darbe imasını gündemine aldı. RTÜK, 6112 sayılı Yasanın ihlal edildiğini tespit etti. Buna göre, Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.

Savcılıkta çark etti: Canan Kaftancıoğlu geri vites yaptı
GÜNDEM
Savcılıkta çark etti: Canan Kaftancıoğlu geri vites yaptı

Sicilindeki vukuatlar saymakla bitmiyor

Kaftancıoğlu, darbe tehdidi açıklamalarının ardından yeniden gündemde. Geçmişte skandal açıklamaları bulunan CHP İstanbul il başkanının ülke tarihinin hassas konularıyla ilgili yaptığı çirkin açıklamalarından bazıları şöyle:

Darbe tehdidine tokat gibi cevap: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir
GÜNDEM
Darbe tehdidine tokat gibi cevap: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir
  • Kaftancıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran milletin mücadelesini "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin” şeklinde tweet atarak tahkir etmeye çalışmıştı.

'Kontrollü darbe' 'tiyatro' söylemleri

Kaftancıoğu, FETÖ’cü darbeciler tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde TBMM’nin bombalanmasıyla ilgili olarak sarfettiği “Nur topu gibi darbe mağdurumuz hayırlı olsun. Meclisin bombalanması bile asıl niyetin ne olduğuna dair ipucu” sözleriyle, FETÖ ve CHP’nin darbe girişimi için ortaya attığı “kontrollü darbe” ve “tiyatro” söyleminin bayraktarlığını yapmıştı.

Ezana hakaret

Kaftancıoğlu, darbe girişimine karşı okunan salalar için de “Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

  • Canan Kaftancıoğlu, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısını savunan “CHP’yi BDP ile aynı yola girdi diye eleştiren gerzekler… yol doğru yol, ona bak sen..” ve “Aslan CHP, Aslan BDP” açıklamalarıyla da gündem olmuştu.

Kaftancıoğlu, Gezi Parkı Şiddet Eylemleri ile de bağladığı açıklamalarına, “Kürtler Gezi’de yok, şunu yapmış, bunu yapmış. Bahane bulma sen. Kobane’de ne yapıyorsun nasıl davranıyorsun, ona bak.” ifadeleriyle devam etmişti.

"Devlet seri katil"

Açıklamalarını “Devlet katil değil seri katil” noktasına kadar vardıran Kaftancıoğlu, 1915 olaylarını da “Ermeni Soykırımı” olarak tanımlamıştı. Amerikan dış politika dergisi Foreign Policy de Kaftancıoğlu’ndan “sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını ve devleti seri katil" olarak nitelediğine işaret ederek, kendisinden övgüyle bahsetmişti.

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