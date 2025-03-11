RTÜK'ten Merdan Yanardağ'a inceleme: Mezhep çatışmasına zemin hazırlanıyor

Suriye'de son günlerde, özellikle Lazkiye ve Tartus şehirlerinde, Beşşar Esed rejimine bağlı silahlı gruplar, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları başlattı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken yerel kaynaklara göre, en az 120 kişi hayatını kaybetti.

Yeni hükümet, bu saldırılara karşılık olarak askeri operasyonlar düzenledi ve bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.

Bu operasyonlar sırasında, Şebbihaların sözde lideri Yusuf Harba gibi eski rejim yanlısı liderler yakalandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lazkiye ve çevresinde Alevilere yönelik şiddet olduğunu öne sürüp sivillerin öldürüldüğünü iddia etti.

CHP yandaşı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da benzer söylemlerle çeşitli iddialarda bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

RTÜK'ten Merdan Yanardağ'a soruşturma

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Suriye'de yaşananlar üzerinden Türkiye'de mezhep çatışmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin'in konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir!

Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır.

İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.

Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır.

Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.

6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ’ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







