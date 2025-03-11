RTÜK'ten Merdan Yanardağ'a inceleme: Mezhep çatışmasına zemin hazırlanıyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Suriye'de yaşananlar üzerinden Türkiye'de mezhep çatışmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Suriye'de son günlerde, özellikle Lazkiye ve Tartus şehirlerinde, Beşşar Esed rejimine bağlı silahlı gruplar, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları başlattı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken yerel kaynaklara göre, en az 120 kişi hayatını kaybetti.
Yeni hükümet, bu saldırılara karşılık olarak askeri operasyonlar düzenledi ve bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı.
Bu operasyonlar sırasında, Şebbihaların sözde lideri Yusuf Harba gibi eski rejim yanlısı liderler yakalandı.
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'a soruşturma
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Suriye'de yaşananlar üzerinden Türkiye'de mezhep çatışmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
"Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir!
Her fırsatta İslam âlemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye’deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır.
İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.
Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır.
Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."