Gündem Ruhi Ersoydan CHP 14 Temmuzda Pentagonda haberi için çağrı CHP derhal kapsamlı bir açıklama yapmalı
POLİTİKA

Ruhi Ersoy’dan “CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da” haberi için çağrı: CHP derhal kapsamlı bir açıklama yapmalı

CHP’nin 15 Temmuz sürecinde ABD’de gizemli temasları ortaya çıkmıştı. CHP’nin Amerika temsilcisi Fazlı Yurter Özcan’ın, darbe girişiminden bir gün önce de Pentagon’da olduğunu, FETÖ’nün kalkışmasını izleyen günlerde de adı darbeyle anılan birçok isimle bir araya geldiğini Yeni Şafak manşetine taşımıştı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, “Bu önemli haber konusunda CHP yetkililerinin milletimize derhal kapsamlı bir açıklama yapması gerekir” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhi Ersoy ve Devlet Bahçeli
Ruhi Ersoy ve Devlet Bahçeli

CHP’nin, FETÖ’nün kalkışması öncesinde ve sonrasında ABD’de yoğun bir görüşme trafiğine imza attığı ortaya çıkmıştı. ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre CHP’nin resmi temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, darbe girişiminden 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı’nda sır ziyaretlere imza attı.

CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da
GÜNDEM
CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da

Darbeden sonra ağustos ayında da Özcan’ın görüşme trafiği devam etti. CHP temsilcisinin görüşme listesinde darbe destekçilerinden, CIA uzantılı sözde sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda isim ve kurum vardı.

Tüm bu detayları Yeni Şafak 9 Şubat 2021 tarihinde manşetine taşımıştı. 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Yeni Şafak’ın gündeme taşıdığı bu haberi alıntılayarak CHP’ye çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Ersoy, “Bu önemli haber konusunda CHP yetkililerinin milletimize derhal kapsamlı bir açıklama yapması gerekir” dedi.

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