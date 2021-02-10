Ruhi Ersoy’dan “CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da” haberi için çağrı: CHP derhal kapsamlı bir açıklama yapmalı

CHP’nin, FETÖ’nün kalkışması öncesinde ve sonrasında ABD’de yoğun bir görüşme trafiğine imza attığı ortaya çıkmıştı. ABD Adalet Bakanlığı belgelerine göre CHP’nin resmi temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, darbe girişiminden 1 gün önce ABD Savunma Bakanlığı’nda sır ziyaretlere imza attı.

GÜNDEM CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da

Darbeden sonra ağustos ayında da Özcan’ın görüşme trafiği devam etti. CHP temsilcisinin görüşme listesinde darbe destekçilerinden, CIA uzantılı sözde sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda isim ve kurum vardı.

Tüm bu detayları Yeni Şafak 9 Şubat 2021 tarihinde manşetine taşımıştı. 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Yeni Şafak’ın gündeme taşıdığı bu haberi alıntılayarak CHP’ye çağrıda bulundu.

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CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da . https://t.co/wCeV1LfnNT önemli haber konusunda CHP yetkililerinin milletimize derhal kapsamlı bir açıklama yapması gerekir. https://t.co/AAcxwuN73U — Prof. Dr. Ruhi ERSOY 🇹🇷 (@ersoyruhi) February 10, 2021

Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda Ersoy, “Bu önemli haber konusunda CHP yetkililerinin milletimize derhal kapsamlı bir açıklama yapması gerekir” dedi.