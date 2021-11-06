Rumeli müziğinin sevilen ismi sahnede kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Günler etkinliğinde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Sahne aldı. Renkli başlayan gecede misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. İkramların ardından konser alanına geçildi. Önce sahneye Rumeli Halk Oyunları ekibi çıktı. Ardından ise Rumelinin tanınmış isimleri Arif Şentürk ve Ramazan Günay, birlikte el ele çıktı. Ardından iki sanatçı türkü söylemeye başladı.

Tam bu sırada Rumelili sanatçı Ramazan Günay, bir anda yere yığıldı. Yere yığılan sanatçının yardımına görevliler ve Belediye Başkanı Ömer Arısoy koştu. Kalp krizi geçiren sanatçıya masajı yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ramazan Günay.

Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un talimatıyla gece iptal edildi. Tüm Rumeliler Dernek Başkanı Mehmet Ali Vatansever, Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte alandan ayrılarak hastaneye gitti. Başkan Arısoy ve Dernek başkanı Vatansever Hastane önünde Sanatçının yakınlarına taziyelerini iletti.

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Ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Çok güzel bir geceyi birlikte yaşıyorduk. Gecede adeta izdiham, sahnede iki usta vardı. Türkleriyle bizleri Rumeliye Balkanlara götürüyorlardı. Bir anda sahne buz kesti. Ramazan Ağabeyimiz kalp krizi geçidi. Tüm müdahalelere rağmen Ramazan ağabeyimiz kurtarılmadı. Çok üzgünüm mekanı cennet olsun. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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