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Gündem Rumları Yavuz korkusu sardı Türkiyeyi Doğu Akdenizde durdurmak için çare arıyor
POLİTİKA

Rumları Yavuz korkusu sardı: Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de durdurmak için çare arıyor

Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışmalarına başlamasıyla paniğe kapılan Rum yönetiminin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını durdurmak için çare aradığı ortaya çıktı. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bu konuda Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i görevlendirdiği duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa ve Lübnan Savunma Bakanlıkları, 'Savunma ve Güvenlik' konularında ikili işbirliği programları anlaşması imzaladı. Edinilen bilgilere göre, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları başta olmak üzere, birçok ülke ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarını ele aldı.

Rumlar'ın Yavuz paniği: Derhal durdurun
GÜNDEM
Rumlar'ın Yavuz paniği: Derhal durdurun

Rum medyası: Çare aranıyor

Rum medyasının, “Çare aranıyor” başlığıyla verdiği haberlere göre; Hristodulidis, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını devam ettirdiğine işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarının ‘yasadışı’ olduğunu iddia eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın koronavirüs sonrası döneme hazırlandığını ifade etti. Rum Bakan'ın, Türkiye'nin adımlarının durdurulması için mevkidaşlarından yardım istediği kaydedildi.

Koronavirüs salgını Rumların yasa dışı sondaj planlarını altüst etti
DÜNYA
Koronavirüs salgını Rumların yasa dışı sondaj planlarını altüst etti

Fransa'dan Rumlara destek

Öte yandan Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ve Lübnan Savunma Bakanlıkları ile ‘Savunma ve Güvenlik’ konularında ikili iş birliği programları üzerinde bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Kıbrıs, Lübnan ile Fransa arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Yeni hamle 3. sondaj gemisi
EKONOMİ
Yeni hamle 3. sondaj gemisi
  • Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, programlar çerçevesinde; üç ülke ortak tatbikatlar yapacak. Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ile kurulan iş birliğinin Rumların Doğu Akdeniz'deki tutumlarına destek olduğunun ispatı olduğunu kaydetti
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