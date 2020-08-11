Rus milyarder Marmaris'e 1.5 milyon lira bıraktı

Herkesin çok rahat sahip olması için bazı ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulduğunu anlatan Bakankuş, Ama herkesin deniz üzerinde konforunu sağlayabilecek durumda. Fiyatları net olarak belli olmadı. Ama kendi açımızdan 1 milyon Euro civarında bir maliyete sahip. Bu boyda tekne için gerçekten çok cazip bir fiyat ve Avrupa'da bu boyda motoryat katamaran 2- 2,5 milyon Euro'nun altında yoktur değerlendirmesini yaptı.