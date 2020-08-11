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Gündem Rus milyarder Marmarise 15 milyon lira bıraktı
MUĞLA

Rus milyarder Marmaris'e 1.5 milyon lira bıraktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gümrüklü limana, üzerindeki helikopterle demirlenen, Rus milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı lüks yata 1.5 milyon lira akaryakıt ikmali ile yiyecek ve içecek alışverişi yapıldı. Altı süit kabinindeki banyo aparatları altın kaplama olan mega yatta, 28 kişilik mürettebat bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Pacific adlı lüks yata 1.5 milyon lira akaryakıt ikmali yapıldı.
Pacific adlı lüks yata 1.5 milyon lira akaryakıt ikmali yapıldı.

Gaz şirketi ana hissedarı olan, 22.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 53'üncü zengini kabul edilen, sanat koleksiyoncusu, Rus milyarder Leonid Mikhelson'un mega yatı 'Pacific', Marmaris körfezinde bulunan gümrüklü limana demirlendi. Cayman Adaları bayraklı ve üzerinde helikopter bulunan lüks yat, parlak koyu gri rengi ile ilgi çekti.

Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir
EKONOMİ
Süper lüks yat üretiminde 1 milyar 165 milyon dolarlık gelir
  • Megayata İzmir'in Aliağa ilçesinden getirilen yedi tankerle 1 milyon 300 bin lira değerinde, 210 bin litre yakıt ikmali ve 200 bin liralık deniz ürünleri, meyve, sebze, tropikal meyve ve içecek alışverişi yapıldı. Saat 10.30'da demirlenen mega yata ikmal yapılması, 6 saat sürdü. Yatın güvertesi ve çevresindeki mürettebatın temizlik ile bakım çalışması da dikkat çekti.

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28 kişilik mürettebat

6 süit kabinindeki banyo aparatları altın kaplama olan mega yatta, 28 kişilik mürettebat bulunuyor. 12 kişinin aynı anda ağırlanabildiği yatta kişi başına 2 görevli hizmet ediyor. Yatta ayrıca vücut ısısına göre ayarlanabilir bilgisayarlı klima sistemi, her süitte jakuzi ve su sporları aletleri ile özel garaj, yatın dibinden dalma özelliği olan daldırma havuzu gibi çok sayıda teknolojik ve lüks cihaz bulunuyor.

Pandemide 5 milyon dolarlık süperlüks yatlara büyük ilgi: Siparişler patladı
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Süperlüks yat üretimiyle dünyanın en önemli merkezlerinden biri, Türkiye'de de ilk sırada yer alan Antalya Serbest Bölge'de, 50'ye yakın yerli ve yabancı firma faaliyet gösteriyor. 2000'li yılların başından itibaren süperlüks yat üretimi yapan ve bugüne kadar dünyadaki birçok tanınmış iş insanı ve ünlü isme özel proje süperlüks yatın yapıldığı bölgede, pandemi sürecinde siparişler arttı.
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Bu yılın başından itibaren 8'i şu an rıhtımda, toplam 18 yatın tamamlandığını açıklayan Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, toplam uzunlukları 892 metre olan 18 yattan 45 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti. Gürses, yıl sonuna kadarki hedefin ise 35 civarında lüks yat ve tekne olduğunu belirterek, Ayrıca bölgede yapımı devam eden 2021, 2022 yıllarında teslim edilecek tekneler de bulunuyor dedi.
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Pandemi süreciyle ilgili bölgede firmalar sipariş esasına göre çalıştığı için, önceden alınan siparişlerin teslim süreçlerinin belli olduğunu ve üretimlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Gürses, Bölgemiz bu süreçten olumsuz etkilenmedi. Üretimlere devam edildi ki, ilk 6 aylık ticaret rakamlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Kapasite kullanım oranlarımızda herhangi bir düşüş yok. İstihdamımız 5 bin 70 kişi. İnşallah yeni yatırımlarımız ve yat bakım onarım sahası devreye girdiğinde 6 binin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz diye konuştu.
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Pandemi sürecinde yat sektörü açısından olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Zeki Gürses, şöyle konuştu:
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İnsanların sosyal yaşantıları ve beklentilerinde çok büyük değişiklik söz konusu. Biraz daha sosyal hayatı izole anlamında bir düşünceye sahip oldular. Onun için yat siparişlerinde de aile tipi dediğimiz 16- 24 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var. Hatta ön protokolleri imzalanmış durumda. Ama seyahat ve uçuş yasakları nedeniyle temsilciler Türkiye'ye gelip resmi sözleşmeleri şu anda imzalayamadılar.
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Resmi sözleşmelerin imzalanması için özellikle uçuş yasaklarının kalkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gürses, Bu anlamda yat sektörü için bu sürecin olumlu bir şekilde geçeceğini tahmin ediyorum. Fiyatlar ise tamamen isteğe göre değişebiliyor. Son derece lüks de yaptırabilirsiniz, maliyeti düşük de olabilir. Müşterinin talebine göre şekillendirilen bir konu. Rakam vermek yanıltıcı olabilir ama bu boydaki bir tekneyi 1 milyon dolara da 5 milyon dolara da bitirebilirsiniz dedi.
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Bu yıl 19 metrelik kompozit katamaran bir yat imalatını tamamlayan Arkın Pruva Yachts firmasının, geçen yıl projelendirdiği yat, aile tipi olması nedeniyle pandemi döneminde en çok ilgi gören yat tiplerinden biri oldu. Firma Genel Müdürü Yavuz Bakankuş, prototip olarak üretilen yatın, normal bir yat iç dizaynından farklı olarak her ailenin kullanabileceği bir daire konseptinde planlandığını söyledi. Bakankuş, Tekneye uzak ama eve alışkın insanların deniz üzerindeki konforunu amaçladık dedi.
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İçeriğinin normal bir kabin tarzında değil, oda tarzında düzenlendiğini anlatan Bakankuş, Bu bir serinin ilk prototopi. Yeni tamamlandı ve denize indirilecek. Deniz testleri de olumlu sonuçlar verdiğinde seri üretimine başlanacak. Pandemi sürecinde özellikle bu boy teknelere, bir ailenin kullanabileceği, personele ihtiyacı olmadan, kendi başına hakim olabileceği teknelere ilgi çok arttı. Pandemi döneminde biz durgunluk beklerken tam tersi bir gelişme oldu ve bu tip tekne projeleri geliyor. Onları fiyatlandırıp teklifler veriyoruz diye konuştu.
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Kompozit katamaran tipi teknenin pandemi düşünülmeden geçen yıl projelendirildiği için ilginç olduğunu kaydeden Yavuz Bakankuş, Pandemiyle beraber önemi arttı, pazarı büyüdü diyebiliriz. Gerçekten günümüze uygun bir proje. Teknenin üst binasında 2 oda, açık mutfaklı bir salon, yan gövdelerinde de iki misafir kabini toplam 4 kabin, 8 kişinin çok rahat barınabileceği ve vakit geçirebileceği şekilde dizayn edildi. Bu teknede normal motoryat katamarandan farklı teknik, otomasyon özelliklerden vazgeçildi. Bütçenin biraz cazip hale gelmesini istedik dedi.
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Herkesin çok rahat sahip olması için bazı ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulduğunu anlatan Bakankuş, Ama herkesin deniz üzerinde konforunu sağlayabilecek durumda. Fiyatları net olarak belli olmadı. Ama kendi açımızdan 1 milyon Euro civarında bir maliyete sahip. Bu boyda tekne için gerçekten çok cazip bir fiyat ve Avrupa'da bu boyda motoryat katamaran 2- 2,5 milyon Euro'nun altında yoktur değerlendirmesini yaptı.
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Pandemide 5 milyon dolarlık süperlüks yatlara büyük ilgi: Siparişler patladı
Dünyanın en önemli lüks yat üretim merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'deki firmaların, pandemi sürecinde sosyal mesafe ve izole hayat tarzının öne çıkması nedeniyle aile tipi 16-24 metre boyutlarındaki lüks yat siparişleri arttı. Firmalar, yurt dışından birçok sipariş için ön anlaşma yaptı.

  • Marmaris'in turistik Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Söğüt mahalleleri açıklarındaki koylarda 2 haftadır dolaştığı öğrenilen mega yat ile bu hafta cumartesi günü ismi açıklanmayan misafirler alındıktan sonra Yunanistan'ın Rodos Adası'na hareket edileceği öğrenildi.

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