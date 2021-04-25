Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Hayat

Gazali İhya'yı toplumdaki yozlaşmaya karşı yazdı

İmam Gazali’nin İhya eserini tercüme eden Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı toplumdaki yozlaşmaya karşı bu kitabın yeniden yazıldığını belirterek şunları söylüyor: “Eserin ıslah ve ihyayı gerçekleştirmeye layık bir mükemmellikte yazılmış olmasına rağmen, kanaatimce İslam dünyasının o günkü dinî zihniyet ve telakkisi, İhyâ’nın içerdiği yüksek öğretiyi bütüncül bir kavrayışla anlayıp toplumsal dönüşümü sağlayacak yetkinlikte değildi."