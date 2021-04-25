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İSTANBUL

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ukrayna ile arasında yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelinmesi sonrasında savaş gemilerini Karadeniz’e çekme kararı alan Rusya’nın 142 borda numaralı gemisi “Novocherkassk” İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik unsuru eşlik ederken, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.

Haber Merkezi İHA
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rusya’nın 142 borda numaralı gemisi “Novocherkassk”

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde patlak veren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde yeni bir noktaya daha gelinmişti. Bu kapsamda Rusya savaş gemilerini geri çekme kararı alarak Kırım açıklarında 10 bin asker ve 40 savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştirmişti. Gemileri çekme kararının ardından birer birer Karadeniz’e dönen savaş gemilerinden 142 borda numaralı gemisi “Novocherkassk” saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nden geçti. Yaklaşık 2 saatte geçişini tamamlayan savaş gemisi ardından Karadeniz’e açıldı. Öte yandan geminin geçişi esnasında mürettebatın ise güverteye çıkarak sahilleri izledikleri görüldü.

İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti
FOTOĞRAF 6
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Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı.
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Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti.
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Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
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İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti
Dört katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.


Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti: Drone ile görüntülendi
GÜNDEM
Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti: Drone ile görüntülendi
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