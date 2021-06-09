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İSTANBUL

Rus ve Hollanda savaş gemileri boğaz girişinde karşılaştı

Rus ve Hollanda savaş gemileri İstanbul Boğazı girişinde karşılaştı. Hollanda savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlerken Rus savaş gemisi ve askeri römorkör ise Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

Haber Merkezi DHA
Rus ve Hollanda savaş gemileri boğaz girişinde karşılaştı
Rus gemileri Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açılırken, Hollanda savaş gemisi ise Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Rus askeri römorkör 'Sergey Balk' ve 844 borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girişi yaptı. Rus gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Rus savaş gemileri, bir buçuk saat sonra İstanbul Boğazı'ndan çıktığı boğaza giriş yapan Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemisi ile karşılaştılar.

DHA

Rus gemileri Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açılırken, Hollanda savaş gemisi ise, Sarayburnu Limanı'na demirledi.

DHA

Sabah saatlerinde de İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirlemişti.

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda
GÜNDEM
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda
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