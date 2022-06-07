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ANKARA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır dedi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiyeye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır." dedi.

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