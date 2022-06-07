Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanlığı, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.