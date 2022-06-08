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ANKARA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yoğur gündem: Masada tahıl koridoru ve Suriye harekatı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağırlayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmelerde tahıl koridoru ve Suriye öne çıkan en önemli konular.

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Haber Merkezi Furkan Kılıç Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovla yoğur gündem: Masada tahıl koridoru ve Suriye harekatı var
Lavrov

Türkiye, bugün Rusya’dan önemli bir konuk bekliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağırlayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmelerde tahıl koridoru ve Suriye öne çıkan en önemli konular.

TAHIL KORİDORU VE OPERASYON

Ukrayna’daki tahıl ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaştıracak koridor formülü masadaki konulardan biri. Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç’e yönelik icra edilecek operasyon da görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi.

EKONOMİ VE TURİZM

Ukrayna işgali nedeniyle uluslararası yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ekonomik ilişkilerde ele alınacak. Bu çerçevede tarım ve gıda başta olmak üzere Türk ürünlerinin Rusya’ya nakliyesinde karşılaşılan sorunlar gözden geçirilecek. İki ülke arasında geçmiş yıllarda önemli bir iş birliği alanını oluşturan turizm ve başlayan turizm sezonuna ilişkin beklentilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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