Rusya'da sessiz Navalni isyanı

Tutulduğu bir hapishanede önceki gün yaşamını yitiren muhalif lider Aleksey Navalni için Rusya'nın birçok şehrinde anma gerçekleştirilirken, anmalara müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak görülen ve Cuma günü ülkenin kuzeyindeki Sibirya'da tutulduğu bir hapishanede hayatını kaybeden Aleksey Navalni'yi anmak için yüzlerce kişi sokağa döküldü. Rusya'nın kuzeyindeki Novosibirsk kentinden sosyal medyada yayınlanan videolarda, insanların Navalni anısına kar üstüne kırmızı gül diktiği görüldü. Başkent Moskova'da da anma eylemleri yapılırken göstericiler belirli noktalara güller bıraktı. Bırakılan güllerin daha sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırıldığı bildirildi. Eylemciler, bunun üzerine aynı noktalara yeniden çiçekler bıraktı.

Novosibirsk kentini Surgut kentine bağlayan yol üzerinde Navalni için yürüyüş yapmak isteyen kalabalığa ise polis tarafından müdahale edildi. Rusya'daki insan hakları ihlallerini gözlemleyen OVD-İnfo ağı tarafından verilen bilgiye göre polis, yürüyüşe katılan 100'ü aşkın eylemciyi göz altına aldı. Öte yandan Navalni'nin ailesi, naaşın henüz kendilerine teslim edilmediğini ilan ederek Rus hükümetinden naaşı bir an önce Navalni ailesine teslim etmesini talep etti. Navalni'nin hapishanede ani bir şekilde gelen sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirmesi, son dönemde Rusya'da Putin'e muhalif figürlerin şüpheli ölümlerini gündeme getiriyor. Son olarak Rus paralı milis şirketi Wagner'in kurucu lideri Yevgeni Prigojin, Putin ile yaşadığı gerilimin ardından Ağustos 2023'te Moskova yakınlarında Wagner komutanlarının da içinde bulunduğu bir askeri uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.