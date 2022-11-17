Gündem Rusyadan Ankaradaki istihbarat görüşmesine dair açıklama Hassas konular ele alındı
POLİTİKA

Rusya'dan Ankara'daki istihbarat görüşmesine dair açıklama: Hassas konular ele alındı

Ankara'da CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov görüşmede hassas konuların ele alındığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan Ankaradaki istihbarat görüşmesine dair açıklama: Hassas konular ele alındı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus televizyon kanalı RTVI'ye verdiği röportajda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke arasında diyaloğun devam ettiğini ancak sistemli olmadığını belirten Ryabkov, "ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya vardığımız pek çok formatı dondurdu. Bu üzücüdür." dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ev sahipliğinde Ankara'da 14 Kasım'da CIA ile SVR arasında görüşme gerçekleştiğine dikkati çeken Ryabkov, bu görüşmenin ABD'nin isteğiyle yapıldığını vurguladı.

"Görüşmede ele alınan konular hassastır"

Ryabkov, "Görüşme, iki ülkenin özel servisleri aracılığıyla sağlandı. Görüşmede ele alınan konular hassastır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması konusuna değinen Ryabkov, bu konuda ikili istişare komisyonunun 29 Kasım-6 Aralık'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapacağını bildirdi.

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