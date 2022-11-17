Rusya'dan Ankara'daki istihbarat görüşmesine dair açıklama: Hassas konular ele alındı

Dünya

Zelenskiy Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzelere ilişkin, "Ben yüzde 100 bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde 100 bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık" dedi.