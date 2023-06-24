Rusya'dan geldi Zonguldak'a demirledi: Mayınlı gemi alarmı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda, TPAO'nun enerji üretiminde kalifiye personel ihtiyacını karşılayacak olan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi bölümlerinde kullanılacak 9 uygulama laboratuvarı ile 55 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin açılış töreni yapıldı. Açılışta konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Burada okuyan öğrencilerimiz, sondaj nedir bütün boyutlarıyla pratik olarak öğrenme fırsatı bulacaklar ve sektöre hazır bir şekilde yetişmiş olacaklar” dedi.