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Rusya'dan geldi Zonguldak'a demirledi: Mayınlı gemi alarmı ekipleri harekete geçirdi

Rusya'dan gelen ve Zonguldak'a demirleyen kuru yük gemisi panik yarattı. Kente demir cevheri getiren geminin altında mayın olabileceği ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Gemi personeli tahliye edilirken Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığına bağlı uzman ekip geminin altına dalış gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

21:55 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan kente demir cevheri getiren geminin altında mayın olabileceği ihbarıyla Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçti.

Gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri şüphelenilen cismi aramaya başladı.
Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Öte yandan polis ekipleri limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin vermedi. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu limanda, ekiplerin yarın tekrar dalış gerçekleştireceği öğrenildi.


#Zonguldak
#Mayın
#Gemi
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