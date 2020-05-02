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Gündem Rusyadan getirilen Nihat Yıldız İyi ki Türkiyeye gelmişiz
AKSARAY TÜRKİYE

Rusya'dan getirilen Nihat Yıldız: İyi ki Türkiye'ye gelmişiz

Rusya'dan getirilen Nihat Yıldız: İyi ki Türkiye'ye gelmişiz

Rusya'dan getirildikten sonra Aksaray'daki KYK yurdunda karantina altına alınan 98 vatandaştan Nihat Yıldız, "Aslında gelirken tedirginlik yaşamıştık ama gördük ki iyi ki gelmişiz. Açıkçası bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk. Buradaki insanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Nihat Yıldız
Nihat Yıldız

Bir yıl önce doğalgaz rafine şantiyesi kurulumu için Rusya'ya giden Nihat Yıldız (47), koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan günü, 97 Türk vatandaşıyla birlikte Türkiye'ye getirildi. 14 günlük karantina için Aksaray’daki KYK yurduna yerleştirildi.

3 gündür karantinada olan Yıldız, "Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle kapıları kapatmasından sonra tedirgin olmuştuk. Daha sonra yurt dışı yaşayan vatandaşların ramazan ayı içerisinde getirileceğini öğrendik. Bizden bilgilerimiz istendi. 29 Nisan'da uçakla bizi Nevşehir’e getirdiler. 98 kişiydik. İndikten sonra sağlık kontrollerimiz yapıldı. Otobüsle Aksaray’dak KYK yurduna getirilip, yerleştirildik. Biz kaldığımız yurda gelmeden önce isimlerimiz buraya gelmiş. İsim sırasına göre bizlere burada odalara yerleştirdiler" dedi.

DHA

Yıldız, "Burada 14 gün ihtiyaç duyacağımız tüm temizlik ve malzemelerimiz malzemeleri odamıza koymuşlar. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buraya gelirken içimde bir şüphe vardı. Kalacağım yer nasıl diye. Biz gelmeden önce bizim için rahatlığımız için buralar hazırlanmış. Bugün sabah yine gelip ateşimizi ölçtüler. Sabah, öğle ve akşam düzenli yemeklerimiz geliyor. Bir de burada kablosuz internet ile yakınlarımız ile görüntülü konuşabiliyorum. Kaldığım odada günlük sporumu da yapıyorum. Bize yardımcı olan ekiplere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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