Rusya'dan, Venezuela ziyareti

Yenilenebilir enerji dönüşümü teknolojilerine yapılan küresel yatırım miktarı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 19 artarak 1,3 trilyon dolara çıktı. Yatırımların yüksek olmasının nedeni iklim değişikliği ve beraberinde getireceği krizin ülkeler tarafından iyi anlaşılması ve buna yönelik hedeflerin belirlenerek yatırımların planlanması olarak gösterildi.