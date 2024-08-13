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Rusya'nın tercihi Türk şeftalisi oldu: 'Kalite ve miktarda oldukça ilerideyiz' diyerek duyurdular

İzmir'in Selçuk ilçesinde üretilen şeftaliler, dünya pazarlarında beğeni topluyor. En büyük pazarı oluşturan Rusya'ya 1 yıl önce Türkiye'den 113 bin ton şeftali ihraç edilirken, bu rakam yılın ilk 7 ayında 129 bin tona ulaştı. İhracattaki 66 ülke arasında en büyük paya sahip Rusya'dan elde edilen gelir de 128 milyon 391 bin dolar oldu.

13:35 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 13:35 - 13/08/2024 Salı
DHA
Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında 66 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç etti.
Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında 66 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç etti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre; Türkiye'nin, 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında şeftali ihracatı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16,9'luk artışla 161 bin tondan 188 bin tona yükseldi.


2023 yılının ilk 7 ayında elde edilen 146 milyon dolarlık gelir, yaklaşık yüzde 26 artarak 186 milyon dolara ulaştı.


Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında 66 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç ederken; Rusya, 129 bin ton üründen 128 milyon 391 bin dolarlık taleple en büyük pazar oldu.

'Kalite ve miktarda oldukça ilerideyiz'

Şeftalinin bu yıl da ihracattaki payıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, İzmir'in Selçuk ilçesinde üretilen şeftalideki kaliteye dikkat çekti. Şeftali üretiminde uzun yıllar Bursa'nın ön planda olduğunu kaydeden Demircan, Selçuk'un bu sıralamada yukarılara çıktığını belirtip,
"Ülke ekonomisine bakıldığında, şeftalinin önemli bir katkısı var. Eskiden Bursa'da, şeftalide öne geçiliyordu. Şimdi Türkiye'de, Ege Bölgesi'nde özellikle Selçuk'ta şeftali, çok önemli bir yere sahip. Kalite ve miktarda oldukça ilerideyiz"
dedi.

'Fiyatlar düştü'

Şeftali hasadının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Demircan, fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığına dikkati çekti. Demircan,
"Hasat, 10 gün daha devam eder. Şeftalide son günleri yaşıyoruz. Hasadın sonuna yaklaştıkça fiyatlar düştü ve beklentinin altında kaldı. Miktar bazında bu yıl tonajlar biraz düşüktü. Bu düşüş piyasalara yansıdı, fiyatlar önce düştü sonra yükseldi, şimdi yeniden düşüşte. Ancak ihracatta bir sıkıntı olmadı. Şeftali pazarı, en çok Rusya, Ukrayna, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Ama en büyük pazarımız Rusya'da. Bu yıl şeftalide yüzde 16 ihracat artışı var. Döviz kuru olarak da şeftali de yüzde 20 artış var. Bu yıl 186 milyon dolar şeftali ihracatı yapıldı"
diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı düğmeye bastı: Akkuyu NGS tersine beyin göçüne katkı sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Türkiye'de nükleerde hedefin 2035'te 7,2, 2050'de ise 20 GW üretim olduğunu açıklamasının ardından gözler Akkuyu NGS'ye çevrildi. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, nükleer enerjinin ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) enerji arz güvenliğine önemli katkılar yapacağını söyledi. İlk ünitesinin tamamlanmasına yaklaşılan santralin enerji çeşitliliğinden, iklim değişikliğinin etkilerinin önlenmesine kadar pek çok alanda Türkiye'yi ileri taşıyacağını belirten Terzioğlu, “Başta Akkuyu NGS olmak üzere Türkiye'ye kurulacak nükleer santrallerle ekonomik ve teknolojik kazanımların yanı sıra tersine beyin göçüne de katkı sağlanacağını düşünüyorum” dedi.


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