Rusya'nın tercihi Türk şeftalisi oldu: 'Kalite ve miktarda oldukça ilerideyiz' diyerek duyurdular

"Hasat, 10 gün daha devam eder. Şeftalide son günleri yaşıyoruz. Hasadın sonuna yaklaştıkça fiyatlar düştü ve beklentinin altında kaldı. Miktar bazında bu yıl tonajlar biraz düşüktü. Bu düşüş piyasalara yansıdı, fiyatlar önce düştü sonra yükseldi, şimdi yeniden düşüşte. Ancak ihracatta bir sıkıntı olmadı. Şeftali pazarı, en çok Rusya, Ukrayna, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Ama en büyük pazarımız Rusya'da. Bu yıl şeftalide yüzde 16 ihracat artışı var. Döviz kuru olarak da şeftali de yüzde 20 artış var. Bu yıl 186 milyon dolar şeftali ihracatı yapıldı"