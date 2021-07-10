Rusya’ya gidemeyen 16 kişilik Afganistan uyruklu grup İstanbul'da kaldı

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 16 kişilik grup, 22 Haziran’da Rusya’nın St. Petersburg kentine gitmek için aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı’na geldi.

Rusya uçuşu öncesi yapılan kontrollerde başta vize olmak üzere gerekli seyahat evrakları olmadığı tespit edilen yolcular, uçağa binemedi.

Bunun üzerine ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını belirttikleri öğrenilen grup, geri dönmemek için iki haftayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı’nın Transit Yolcu Salonu’nda bekliyor.

Afganistan’a dönmek istemeyen 16 Afganistanlı yolcunun Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları uluslararası koruma başvurusu incelemeye alınırken, yolcular ise transit bölgede bulunan Kabul Edilemeyen Yolcu Birimi’ndeki yolcu bekleme salonuna alındı.

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