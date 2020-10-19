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Gündem Sinopta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2 konvoy da Samsundan geçti
SAMSUN

S-400 2. konvoyu da Samsun’dan geçti - Son dakika haberleri

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. konvoy da Samsun'dan geçti

Sinop’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara’ya dönüş yolunda Samsun’dan geçiş yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400’ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

Haber Merkezi İHA
2. askeri konvoy Ankara’ya dönüş yolunda Samsun’dan geçti.
2. askeri konvoy Ankara’ya dönüş yolunda Samsun’dan geçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400’ler Ankara’dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim’de Samsun’dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop’a ulaşmıştı. Sinop’ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400’lerin bazıları Ankara’da konuşlandırılmak üzere dün yola çıkmıştı.

S-400’ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara’ya gitmek için yola çıktı
GÜNDEM
S-400’ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara’ya gitmek için yola çıktı

İHA

S-400’leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun’da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400’ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

İHA

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