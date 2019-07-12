Gündem S-400lerin Ankaraya sevkiyatı başladı
POLİTİKA

S-400 füzelerinin Türkiye'ye sevkiyatı başladı - S-400 füzeleri nereye kurulacak

S-400'lerin Ankara'ya sevkiyatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, uzun süredir gündemi meşgul eden S-400 hava savunma füzeleri ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı" ifadeleri ile sevkıyatı duyurdu. Öte yandan S-400 parçalarını taşıyan iki uçak daha Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 hava savunma füzesi Mürted'e böyle getirildi.
S-400 hava savunma füzesi Mürted'e böyle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin teslimat sürecinin başladığını duyurdu.

İLK MALZEMELER MÜRTED'E İNDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.
  • Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Savunma Sanayi Başkanlığı da S-400'lerin teslimatına ilişkin, "S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır." denildi.

İki uçak daha geldi

Rusya'dan S-400 parçalarını taşıyan iki uçak daha Mürted Hava Üssü'ne indi.

S-400'lerin ilk parçaları Mürted Üssü'ne böyle getirildi
OYNAT 00:29
S-400'lerin ilk parçaları Mürted Üssü'ne böyle getirildi
Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ilk parçaları Ankara'ya geldi. İşte ilk görüntüler.


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