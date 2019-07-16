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ANKARA

S-400 sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted'e indi

S-400 sevkiyatında 10'uncu uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Haber Merkezi AA
S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rusya uçağı
S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rusya uçağı

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

  • Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

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