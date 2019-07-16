S-400 sevkiyatında 10'uncu uçak Mürted'e indi

Gündem

Halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'da bir halk otobüsü önce iki servis minibüsüne çarptı, ardından yoldan çıkarak bir dükkana girdi. Kazada bir kişi ölürken iki kişi ise yaralandı.