Gündem S-400 sevkıyatında 4 gün
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15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

S-400 sevkiyatı kapsamında Ankara'ya Rus uçakları gelmeye devam ediyor

S-400 sevkıyatında 4. gün

Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne az önce iniş yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kargo uçaklarından biri Ankara'daki Mürted/Akıncı Üssü'ne iniş yaparken.
Kargo uçaklarından biri Ankara'daki Mürted/Akıncı Üssü'ne iniş yaparken.

Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne az önce iniş yaptı.

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GÜNDEM
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