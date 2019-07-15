S-400 sevkıyatında 4. gün

Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne az önce iniş yaptı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/0ZrpQYWxtD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Temmuz 2019