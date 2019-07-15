S-400 sevkiyatı kapsamında Ankara'ya Rus uçakları gelmeye devam ediyor S-400 sevkıyatında 4. gün Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne az önce iniş yaptı.

Haber Merkezi 15 Temmuz 2019, 09:30 Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019, 09:33 Yeni Şafak