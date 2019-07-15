S-400 sevkıyatında 4. gün

Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne az önce iniş yaptı.
Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne az önce iniş yaptı.
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