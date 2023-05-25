Saadet Partili Aydın: Büyük Türkiye'nin ayak sesleri duyulmaya başladı

Saadet Partisi Kurucu Üyesi ve Eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bir bildiri yayınladı.





20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın 'Büyük Türkiye'nin ayak sesleri duyulmaya başladı' dediği basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi;





"Aziz Milletimiz 14 mayısta tarih yazdı. Anadolu'daki bin yıllık şanlı tarihimize, 75 yıllık çok partili demokratik hayatımıza altın bir sayfa daha ekledi. Dünyaya demokrasi dersi verdi, seçimi şölene çevirdi. Sayın Erdoğan mutlak kaybedecek diyen, Tüm yerli yabancı siyaset bilimcileri, en makulü en az beş , on puan fark yiyecek diyen anketçilere inat yüksek bir katılımla tarihine, geleceğine, liderine sahip çıktı.





Önce parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakına vererek sistem tartışmalarına son verdi. Sayın Erdoğan’a en yakın rakibinden 5 puan fazla olmak üzere 49.5 oy verdi. Aslında anlayana kararını verdi. Erdoğan dedi. Anlamayanlara Pazar günü daha net anlatacak . Hem katılım rekorunu , hem Sayın Erdoğan'ın oyunu daha da yükseltecek. Yurt dışı katılım oranı bu mesajı vermiş bulunmaktadır.





Aziz Milletimizin 14 mayıs mesajını doğru okuyanlar hemen pozisyonlarını yenilediler. Akıllı olanlar anladı, Büyük Türkiye yürüyüşü başladı. İlk anlayanlardan birisi Ermenistan oldu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız dediler.





Sayın Erdoğan'ı demokratik yolla devireceğiz diyen Amerika anladı, ama iki yüzlü diplomasi moduna geçip, tarafsız kaldık halkın seçtiği ile çalışmaya hazırız dedi. Tüm güçlerini ve özellikle medya organlarını Sayın Erdoğan’ı yenmek için seferber eden Almanya’sından Fransa- İngiltere’sine kadar tüm Avrupa Sayın Erdoğan’ın liderliğindeki Büyük Türkiye’nin doğuşunu kabullenmiş durumda . Yani Doğu Akdeniz artık Mavi Vatandır. Onlar artık Avrupa birliğine almak için yalvaracaklar.





İsrail anladı en önemlisi. Yunanistan bile özetle biz kim Türkiye’ye kafa tutmak kim demeye başladı. Türkiye ile barıştan başka çareleri yok anladılar. Esed’de anladı, artık orta doğunun yeni patronu Türkiye olacaktır. PKK,YPG yasta. İçerde ise hala anlayamayanlara bir haber vereyim, soğan bile anladı artık, fiyatını on liranın altına düşürdü. Önümüzdeki beş yıl çok muhteşem olacak.... "



