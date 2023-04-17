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Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım

Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, siyasi hayatını AK Parti'de sürdürme kararı aldığını açıkladı. Özgan aldığı bu kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir." diyen Özgan, Erdoğan'a destek için var gücüyle çalışacağını da ifade etti.

18:57 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan.

Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan.

Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.


"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım"


Özgan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütleriyle iş tutan muhalefete tepki: Kandil Kılıçdaroğlu'nu destekliyor bunlara ülke emanet edilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütleriyle iş tutan muhalefete tepki: Kandil Kılıçdaroğlu'nu destekliyor bunlara ülke emanet edilmez

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut olduğunu da vurgulayıp, "Hem mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız." diye konuştu. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "CHP demek çöp demektir, susuzluk demektir. İstanbul'u çöpten çukurdan çamurdan biz temizlemedik mi?" dedi. Terör örgütü PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade eden Erdoğan, "Bunlara ülke emanet edilmez" diyerek sözlerini noktaladı.


#AK Parti
#Saadet Partisi
#Adana
#Kozan
34 dakika önce
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