Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu tedbir ve kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, bir süre önce koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Temel Karamollaoğlu'nun kontrol amacıyla gittiği Ankara Şehir Hastanesi'ne doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışının gerçekleştirildiğini açıkladı.
TEDAVİ AMAÇLI HASTANEYE YATIRILDI
Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" dedi. Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandığını, karantina sürecini evinde geçireceğini açıklamıştı