Saadet Partisi için son çağrı: Hezimetle kaybetmemek için tek yol çekilmedir

Eski SP Genel Başkan Yardımcısı ve 20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın
Saadet Partisi Kurucu Üyesi ve Eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, "Saadet Partisi için son çağrı" diyerek partinin 28 Mayıs seçimleri öncesi Yedili Masa'dan ayrılması için bir bildiri yayınladı.
Milletimiz % 90 a yakın katılımla seçimi sevmiş , şölene çevirmiştir. 28 mayısı da demokrasi bayramına çevirecektir. heyecanla o günü beklemektedir. aslında millet birinci turda cumhurbaşkanını da seçti. Sayın Erdoğan 49.5 aldı ve 5 puan fark attı. bu kazandı demektir. ikinci tur milletin kararını anlayamayanlar için daha bir hezimet olacaktır, özellikle Sayın Oğan’ın katılımı ile millet beş puan farkı daha da artıracaktır.
Lütfen Kafanızı bir kaldırın , içinde bulunduğunuz ittifakta arkanızda yanınızda önünüzde kimler var bir bakın, kimlerle berabersiniz iyice görün. Düne kadar arkanızda Amerika, Avrupa, İngiltere, Dünya siyonizmi, siyonist sermayenin yayın organları, dış istihbarat güçleri, vs. alenen vardı. Ama artık hemen hemen hepsi Sayın Erdoğan’ın kesin kazanacağını gördüler ve pozisyon değiştiriyorlar.
Ancak PKK, PYD, FETÖ, LGBT dernekleri, masonlar, faizciler, vs. halen var ama gardları düşmüş sesleri kısık haldeler. HDP bile sessizliğe gömüldü.
28 Mayısta büyük hezimet var, zillet var. Saadet Partisi olarak derhal bu yapının içinden ayrılın, bu son fırsattır. Ayrılmaz iseniz onlara benzersiniz. Biz iyi niyetle bu ittifakta olduk, görünüyor ki olmadı, yanlış yapmışız çekiliyoruz deyin. Hatta Sayın Erdoğan'ı desteklemeniz şart değil, sandığa gitmiyoruz deyin. Risk alın, siyasi kurtuluşunuzu sağlayın, Umarım Millet kabul edecek iadei itibar yapacaktır. Yoksa gittiğiniz her yerde milletten azar yiyeceksiniz. Bu lekeyi silemezsiniz.
Ayrıca hiç katkınız olmadı, CHP listelerinden haksız yere 9 milletvekili aldınız ithamlarından da kurtulun. İkinci Turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun oyu çok ciddi düşecektir. Çekilirseniz bu düşen oyların en azından bir kısmı size ve etkinize yazılacak, önemli bir oy tabanınız oluşacaktır.