Saadet Partisi için son çağrı: Hezimetle kaybetmemek için tek yol çekilmedir

Saadet Partisi Kurucu Üyesi ve Eski Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Aydın, "Saadet Partisi için son çağrı" diyerek partinin 28 Mayıs seçimleri öncesi Yedili Masa'dan ayrılması için bir bildiri yayınladı.

20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın 'Hezimetle kaybetmemek için tek yol çekilmedir' ifadelerini kullandığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi;

Milletimiz % 90 a yakın katılımla seçimi sevmiş , şölene çevirmiştir. 28 mayısı da demokrasi bayramına çevirecektir. heyecanla o günü beklemektedir. aslında millet birinci turda cumhurbaşkanını da seçti. Sayın Erdoğan 49.5 aldı ve 5 puan fark attı. bu kazandı demektir. ikinci tur milletin kararını anlayamayanlar için daha bir hezimet olacaktır, özellikle Sayın Oğan’ın katılımı ile millet beş puan farkı daha da artıracaktır.

Muhalefet şu anda buzlu zeminde giden araba gibidir , bu vakitten sonra her hareketleri söylemleri aleyhlerinedir ve zarar verir, oyları daha da düşer. Aslında, hezimetle kaybetmemek için tek yol ÇEKİLMEDİR.

BEN ÖZELLİKLE MERHUM ERBAKAN HOCAMIZIN VEFATINDA ONUN GEN.BAŞKAN YARDIMCISI OLMAM SIFATI İLE SAADET PARTİSİ'NE SESLENMEK İSTİYORUM

Lütfen Kafanızı bir kaldırın , içinde bulunduğunuz ittifakta arkanızda yanınızda önünüzde kimler var bir bakın, kimlerle berabersiniz iyice görün. Düne kadar arkanızda Amerika, Avrupa, İngiltere, Dünya siyonizmi, siyonist sermayenin yayın organları, dış istihbarat güçleri, vs. alenen vardı. Ama artık hemen hemen hepsi Sayın Erdoğan’ın kesin kazanacağını gördüler ve pozisyon değiştiriyorlar.

Ancak PKK, PYD, FETÖ, LGBT dernekleri, masonlar, faizciler, vs. halen var ama gardları düşmüş sesleri kısık haldeler. HDP bile sessizliğe gömüldü.

CHP döneminde Kuran yasak olduğu için Edirne’den Kars’a otobüs seferleri düzenleyip içinde Kuran öğreten Süleyman Efendi ile hiç alakası kalmamış adına Süleymancı denilen güruh kaldı, bir de Erdoğan’ın karşısında tuvalet terliği olsa diyecek kadar mübtezelleşen Rahmetlik Haydar başın oğlu var. Başkaca kimse kalmadı. Hezimet büyük, altında kalanlar un ufak olacak.

EY SP’LİLER, ALLAH SADIKLARLA BERABER OLUN DİYOR, HALA BURADA NE İŞİNİZ VAR

28 Mayısta büyük hezimet var, zillet var. Saadet Partisi olarak derhal bu yapının içinden ayrılın, bu son fırsattır. Ayrılmaz iseniz onlara benzersiniz. Biz iyi niyetle bu ittifakta olduk, görünüyor ki olmadı, yanlış yapmışız çekiliyoruz deyin. Hatta Sayın Erdoğan'ı desteklemeniz şart değil, sandığa gitmiyoruz deyin. Risk alın, siyasi kurtuluşunuzu sağlayın, Umarım Millet kabul edecek iadei itibar yapacaktır. Yoksa gittiğiniz her yerde milletten azar yiyeceksiniz. Bu lekeyi silemezsiniz.