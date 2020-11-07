Saadet Partisi’nde kongre depremi: Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sevim adaylığını açıkladı

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığına, partinin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı'nın getirildiği bildirildi.

Açıklamda, "Bugüne kadar il başkanlığı yapan Abdullah Sevim'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OYNAT 00:59 Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda ilginç iddialarda bulundu. Karamollaoğlu hilafetin AK Parti tarafından kaldırıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de aslında hilafet vardı. Ancak, bu arkadaşlar (AK Partililer) ortadan kaldırdılar. Hilafet kaldırılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı; Hilafet TBMM şahsı manevisinde mündemiç olduğu için kaldırılmamıştır. Yani hilafet kalkmadı. Siz (AK Partililer) meclisin gücünü ortadan kaldırınca hilafeti siz yok ettiniz Kaynak: Karamollaoğlu'na göre hilafet devam ediyordu, AK Parti kaldırdı. BiP'te paylaş

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Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sevim adaylığını açıkladı

İl Başkanlığı görevinin bizzat Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk tarafından kendisine tevdi edildiğini belirten Sevim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “YİK Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, bu kararın ardından İstanbul’a geldi. 2 gün boyunca İstanbul Teşkilatlarımızın hemen her kademesinden arkadaşımızla istişarelerde bulundu. İstişarelerin ardından da, İl Başkanlığı görevi, bizzat YİK Başkanımız tarafından şahsıma tevdi edildi.” ifadelerini kullandı.

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Yaptığı paylaşımda süreci “üzücü ve düşündürücü” olarak niteleyen Abdullah Sevim, açıklamasında “Bu sürece rağmen, bu akşam yaşanan oldu-bitti üzücü ve düşündürücüdür. YİK Başkanımızın kararı doğrultusunda görevime devam edeceğimi, 29 Kasım’daki kongrede yeniden İstanbul İl Başkan Adayı olduğumu tüm kardeşlerime ilan ediyor, bu süreci suhuletle atlatacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum.” dedi.