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Gündem Saadet Partisinde kongre depremi Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sevim adaylığını açıkladı
POLİTİKA

Saadet Partisi’nde kongre depremi: Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sevim adaylığını açıkladı

Saadet Partisinin İstanbul İl Başkanlığına, partinin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı getirildi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamayla 29 Kasım’da gerçekleştirilecek olan il kongresinde aday olduğunu belirterek Ömer Faruk Yazıcı’nın il başkanlığına getirildiğini duyurulmasını “düşündürücü” olarak niteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Abdullah Sevim
Abdullah Sevim

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığına, partinin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı'nın getirildiği bildirildi.

Açıklamda, "Bugüne kadar il başkanlığı yapan Abdullah Sevim'e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni İl Başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sevim adaylığını açıkladı


İl Başkanlığı görevinin bizzat Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk tarafından kendisine tevdi edildiğini belirten Sevim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “YİK Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, bu kararın ardından İstanbul’a geldi. 2 gün boyunca İstanbul Teşkilatlarımızın hemen her kademesinden arkadaşımızla istişarelerde bulundu. İstişarelerin ardından da, İl Başkanlığı görevi, bizzat YİK Başkanımız tarafından şahsıma tevdi edildi.” ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımda süreci “üzücü ve düşündürücü” olarak niteleyen Abdullah Sevim, açıklamasında “Bu sürece rağmen, bu akşam yaşanan oldu-bitti üzücü ve düşündürücüdür. YİK Başkanımızın kararı doğrultusunda görevime devam edeceğimi, 29 Kasım’daki kongrede yeniden İstanbul İl Başkan Adayı olduğumu tüm kardeşlerime ilan ediyor, bu süreci suhuletle atlatacağımızdan herkesin emin olmasını istiyorum.” dedi.

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