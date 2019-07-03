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İstanbul'da yoğun trafiğin nedeni cinayet çıktı

Sabah yaşanan trafik yoğunluğunun nedeni cinayet çıktı

Bağcılar'da bir motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. 4 kurşunla ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Trafikteki tartışma cinayetle sonuçlandı
Trafikteki tartışma cinayetle sonuçlandı

İstanbul Bağcılar'da TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde meydana gelen olayda Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

13 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ OLAY YERİNDE POLİSLERİ BEKLEDİ

Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran motosiklet sürücüsü Hasan Saykal yanında bulunan silahını çıkararak otomobile doğru 13 el ateş etti. Sürücü Çekiç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.

DHA
Cinayetin işlendiği yer.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, ağır yaralanan Serdar Çekiç ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

DHA
Otomobile 13 kurşun isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Çekiç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri araç çevresinde çalışma yaptı. Yaşanan olay nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

DHA
Cinayet yeri
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