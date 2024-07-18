Sabiha Göçken'de korsanların önünü açtılar

İstanbul’da taşımacılık faaliyeti yapan HAVABÜS’ün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yolcu alma peronu keyfi uygulamalarla değiştirildi. Türkiye’deki tüm havalimanlarında şehir içi taşımacılığı yapan otobüsler ilk peronlarda beklerken, Sabiha Gökçen’e inen ve havaalanı binasından çıkan yolcuların otobüslere erişimini zorlaştıran uygulama korsan taşımacılığın da önünü açtı.

Vatandaşlar otobüsleri göremiyor

Sabiha Gökçen’de daha önce havaalanı binasından çıkan vatandaşların ilk cepten bindiği otobüsler zamanla arkalardaki peronlara kaydırıldı. Son olarak HAVABÜS otobüslerine, peronların en arkasında binaların arkasında kalan bir yer yolcu alım peronu olarak gösterildi. Vatandaşların göremeyeceği ve yürümekte zorlanacağı peronda bekleyen HAVABÜS’ün yolcuları yarı yarıya azaldı.





Çıkar ilişkisi mi var?

HAVABÜS’ün yerine yerleştirilen korsan minibüs, taksi ve otobüsler ise yüksek fiyatlara yolcu taşıyarak vatandaşları da zarara uğratıyorlar. Sabiha Gökçen’de usulsüz taşımacılığın önünü açan uygulamanın arkasında farklı çıkar ilişkilerinin olduğu konuşuluyor.



