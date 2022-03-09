Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında azaltma kararı

Spor

Ergin Ataman'dan Rus takımlarının maçlarının silinmesiyle ilgili açıklama

Anadolu Efes Başantrenörü ErginAtaman, "Oylamaya katılan 13 takım da kendilerine en avantajlı olacak seçimi yaptı. Biz de bitime 8 hafta kala bu mantıkla oyumuzu kullandık ve bizim de oy verdiğimiz sistem, 1 oy farkla kabul edildi"- "Oylama sonucunda alınan kararla Fenerbahçe'nin de dahil olduğu 6 takım için dezavantajlı bir durum oluştu. Kaldı ki ben bir spor insanı olarak, bu oylama şeklinin de ne kadar yanlış olduğunu, sonucun Fenerbahçe'ye dezavantaj sağlayacağını da belirttim" dedi.