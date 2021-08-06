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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 7 ayında 11,8 milyon yolcu ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 11,8 milyon yolcu kullandı. Sadece temmuz ayında havalimanından geçen yolcu sayısı ise 2,9 milyon oldu.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 7 ayında 11,8 milyon yolcu ağırladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve uçuş sayılarında yaşanan artış devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımları ve seyahat kısıtlamalarının esnetilmesi ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve uçuş sayılarında yaşanan artış devam ediyor.

Temmuz ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2,9 milyon yolcu geçiş yaptı. Haziran ayında bu sayı 2.2 milyon olmuştu. İlk yedi ayın rakamlarına göre temmuzdaki yolcu sayısı, en yüksek aylık yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti.

YILIN İLK YEDİ AYINDA 86 BİN 106 SEFER YAPILDI

Öte yandan ocak-temmuz döneminde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçen toplam yolcu sayısı ise 11,8 milyon oldu. Bu rakam geçen yıl 8,7 milyon olarak gerçekleşmişti. İlk 7 aylık yolcu sayısı artışı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 34 oldu. İlk 7 ayda iç hat yolcu sayısı 8,2, dış hat yolcu sayısı ise 3,6 olarak kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda söz konusu dönemde toplam 86 bin 106 uçuş gerçekleşirken, uçuş sayısı artışı geçen yıla göre yüzde 43 oldu. İlk 7 ayda iç hatlarda 56 bin 499, dış hatlarda ise 29 bin 607 uçuş gerçekleştirildi.

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