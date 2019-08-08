Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanında Ürdün uyruklu iki şahsın valizlerinde yapılan aramalarda 67 adet özel dizayn edilmiş kutular içerisinde 603 adet bal arısı ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Ele geçirilen bal arıları.
Ele geçirilen bal arıları.

Sabiha Gökçen Havalimanında Ürdün uyruklu iki şahsın valizlerinde yapılan aramalarda 67 adet özel dizayn edilmiş kutular içerisinde 603 adet bal arısı ele geçirildi.

Yurt dışına çıkarılmak istenen arılar muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında adli işlem uygulandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, Ürdün’e gidecek olan Ürdün uyruklu Muhammed Abdullah Issa O.(45) ve Shebab Mazın A.(35) isimli şahısların şüphe üzerine üst ve valizlerinde polis tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, özel dizayn edilmiş 67 adet kutu ve kutular içerisine konmuş halde 603 adet bal arısı ele geçirildi. Bal arıları muhafaza altına alınarak Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Arıları yurt dışına çıkarmaya çalışan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Asla göz yumulmayacak

Asla göz yumulmayacak

​Bakan Akar ve komutanlar KKTC'yi ziyaret etti.
İncirlikten yönetilecek!

İncirlik'ten yönetilecek!

​Türk ve ABD'li askerler harekatı Adana'dan koordine edecek.
MİT ve TSKdan nokta operasyon

MİT ve TSK'dan nokta operasyon

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi.
İzmir'de deprem

İzmir'de deprem

​Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
Keşmir'de<br>500 kişi gözaltında

Keşmir'de
500 kişi gözaltında

​Hindistan'ın kararı bölgede tansiyonu yükseltiyor.
Yeni transfer İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin beklediği isim sonunda geldi.

Yan bina <br>yıkılınca ortaya çıktı

Yan bina
yıkılınca ortaya çıktı

İstanbul'da duvarı olmayan binanın sahipleri ne yapacağını şaşırdı.

Kapora tuzağı!

Kapora tuzağı!

​500 km yol gitti hayatının şokunu yaşadı.
Süreç başladı

Süreç başladı

​Bakan açıkladı: Türkiye'den sağlık turizmi için önemli adım.
Mesajı olay oldu

Mesajı olay oldu

​Falcao'nun paylaşımına Muslera'dan yanıt var.
En kötü <br>senaryo engellendi

En kötü
senaryo engellendi

Güvenli Bölge kararının yankıları sürüyor.
Çifte müjde

Çifte müjde

Benzin ve motorine indirim geliyor.
Her gün<br>bir çocuk ölüyor

Her gün
bir çocuk ölüyor

​İngiliz şirket Yemen'deki korkunç tabloyu açıkladı.
81 bin 795 lira ceza

81 bin 795 lira ceza

​3 kişi av malzemeleri ile yakalandı.
"Büyükelçini<br>geri çek"

"Büyükelçini
geri çek"

​Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.