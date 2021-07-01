Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın paniği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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