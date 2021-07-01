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İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın paniği

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Haber Merkezi İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın paniği - Son dakika haberleri
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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