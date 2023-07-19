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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görenleri şok eden olay: Bin 240 canlı arı ele geçirildi

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler şüpheliyi x-ray tarama sistemine sevk etti. Tarama sırasında bir sorun olduğunu tespit eden ekipler yolcunun bagajlarını fiziki kontrole tabi tuttu. Arama sonucunda 205 şeffaf kutu içerisinde bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirildi. Arıların ırkını araştıran ekipler, Karniyol cinsi arıların diğer cinslerine göre çok daha fazla bal ve polen verimi olduğunu tespit etti. Ele geçirilen arılar koruma altına alınırken konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

11:05 . 19/07/2023 Çarşamba
DHA
Karniyol cinsi arılar koruma altına alındı

Karniyol cinsi arılar koruma altına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda takibe alınan bir şüphelinin bagajlarını kontrol eden Gümrük Muhafaza ekipleri,  toplam bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ele geçirildi.

Yurt dışından Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen yabancı uyruklu yolcudan şüphelenen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Pasaport işlemleri sırasında tedirgin halleriyle dikkat çeken şüpheli, ekiplerce x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sistemi sırasında şüpheli yoğunluklar tespit eden ekipler, şüpheliye ait bagajları fiziki kontrole tabi tuttu. Şüphelinin nezaretinde yapılan kontrollerde 205 şeffaf kutu içerisinde her kutuda 6 adet olmak üzere toplamda bin 240 adet Karniyol cinsi canlı arı ekipler tarafından kurtarıldı. Arıların ırkını araştıran ekipler, çevre koşullarına daha çabuk adapte olduğu ve ilkbahar döneminde daha kısa zamanda çoğaldığı için bal ve polen veriminin diğer ırklardan daha fazla olması nedeniyle kaçakçıların faaliyetlerine konu olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen arılar koruma altına alınması için Pendik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla alakalı soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. 


Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli yakalandı
Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçan V.İ., boğulmak üzereyken bölgeden geçen teknedekiler tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., dün akşam saatlerinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, uyuşturucu madde kullandıktan sonra, makilikte yangın çıkardı. V.İ., ardından da denize kaçtı. Bu sırada çevredekiler alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alan zarar gördü. Makiyi ateşe verdikten sonra yüzerek kaçmaya çalışan V.İ., boğulma tehlikesi geçirdi. Tesadüfen bölgeden geçen yattakiler durumu fark edip, botla yanına giderek V.İ.'yi kurtarıp, polise teslim etti. Polis ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan V.İ., ailesiyle sorun yaşadığını belirterek, 3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar dedi.V.İ. yolda bu kez de polislerden birinin tabancasını almaya kalkıştı. Ancak polisler, V.İ.'yi müdahale edip gözaltına alarak polis merkezine götürdü. V.İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Arı
#şüpheli
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