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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: Aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.

17:09 . 4/07/2023 Tuesday
AA
Aprondaki hareketli anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aprondaki hareketli anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi. Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.




Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi. Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Apron
#Gözaltı
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