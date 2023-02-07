Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave uçuş azaltması yapılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den yapılan açıklamada ''Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 7 Şubat 2023 tarihi için daha önce yapılan iptallere ilave olarak saat 17.00'den itibaren ilave yüzde 10 ve 8 Şubat 2023 tarihi için daha önce yapılan iptallere ilave olarak yüzde 15 uçuş azaltması yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.