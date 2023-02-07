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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave uçuş azaltması yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilave uçuş azaltmasına gidileceği açıklandı. Yolcuların seferlere ilişkin son durumları ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

21:22 . 7/02/2023 Salı
AA
Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den yapılan açıklamada ''Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 7 Şubat 2023 tarihi için daha önce yapılan iptallere ilave olarak saat 17.00'den itibaren ilave yüzde 10 ve 8 Şubat 2023 tarihi için daha önce yapılan iptallere ilave olarak yüzde 15 uçuş azaltması yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca yolcuların seferlerine ilişkin son durumu ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#uçuş
#azaltma
6 dakika önce
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilave uçuş azaltması yapılacak
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