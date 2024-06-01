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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

Lüksemburg merkezli Cargolux şirketine ait kargo uçağı, acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

07:32 - 1/06/2024 Cumartesi
AA
Sabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı

Edinilen bilgiye göre, Lüksemburg-Dammam seferini yapan Boeing 747 tipi uçak, iniş takımlarında yangın ikazı alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek için acil durum bildiriminde bulundu.


Uçuşlar bir süre durduruldu

Bu bildirim üzerine uçağın inişi öncesinde itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bulunduruldu. Havalimanı uçuş trafiği geçici olarak durdurulurken, kargo uçağı inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. Uçağın sorunsuz inmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Kargo Uçağı
#Lüksemburg
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