Gündem Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlara kar kısıtlaması
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara ’kar’ kısıtlaması

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Mart günü 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19 Mart’ta ise tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali kararı alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara ’kar’ kısıtlaması
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara ’kar’ kısıtlaması.

Yarından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18-19 Mart tarihlerinde uçuş kısıtlamasına gidildi.

YÜZDE 10 ORANINDA KISITLAMA

Bu kapsamda seferler, 18 Mart’ta yüzde 10 oranında, 19 Mart’ta ise yüzde 20 oranında kısıtlanarak gerçekleştirilecek. Alınan kararın ardından konuya ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05. 00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Ev sahiplerini ilgilendiren karar

Ev sahiplerini ilgilendiren karar

​Artık kimse kafasına göre yapamayacak.
Dünyada ilk olacak

Dünyada ilk olacak

Kanseri 15 dakikada teşhis edecek.
Ateşkesumudumuz arttı

Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya gelen ​Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar.

Vaka sayıları arttı: ​Uzmanlar belirtilerini tek tek sıraladı.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Gizli kahramanlar kameralar tarafından görüntülendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

​İstanbullular dikkat: Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı.

Merkez Bankası beklenen kararını açıkladı.

Putin'in savaş giderlerinin kaynağı böyle görüntülendi.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.