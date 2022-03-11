Gündem Sabiha Gökçen Havalimanından uçuş azaltma açıklaması
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş azaltma açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş azaltma açıklaması
Sabiha Gökçen Havalimanı.

Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Minik kahraman Muhammet

Minik kahraman Muhammet

​Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı.
CHP zihniyetinde yok etmek var

'CHP zihniyetinde yok etmek var'

​İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki.
Kılıçdaroğlundan Şanlıurfada yeni vaat: Sivereki il yapacağım

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Erdoğan: 2014'te Batı işgale susmasalardı bugün bu tablo olmazdı

Bağlantı noktaları yaklaşık 20 santimetre ayrıldı.

Sınav Okulları Lise Kademeleri Birleşmiş Milletler Simülasyonu’nda
Gündem

Sınav Okulları Lise Kademeleri Birleşmiş Milletler Simülasyonu’nda

Tüm dünyada lise öğrencilerinin güncel Dünya meselelerine çözüm aramak, öğrencilerin bakış açılarını geliştirmek ve İngilizce dilini pratiğe dökmek amacıyla temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak canlandırıldığı konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinlik olan SINAVMUN 2022 (SINAV MODEL UNITED NATIONS) 650 delegenin katılımıyla gerçekleşti.
G7 ülkeleri
Dünya

G7 ülkeleri "Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma" konusunda anlaştı

G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) enerji bakanlarının enerji kaynaklarına ilişkin çeşitlendirmenin sağlanması ve Rusya’ya olan ihtiyacın azaltılması konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.
Zelenskiy: Paralı askerler buraya saldırmaya geliyor
Dünya

Zelenskiy: Paralı askerler buraya saldırmaya geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirterek, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.