Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş azaltma açıklaması

Kılıçdaroğlu ile aynı masada "sınır ötesi operasyonlar halkı ezmektir" dedi CHP liderinden çıt çıkmadı

Çarşamba günü Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİTAM'ın bir otelde düzenlenen toplantısına katıldı.



DİTAM başkanı Mehmet Vural buradaki konuşmasında, PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlara ilişkin, “Askeri baskılar, askeri operasyonlar dursun. Bunlar normal bir terör operasyonu değil. Bunlar bir halkı ezme operasyonudur.” ifadelerini kullandı.



Bu sırada Vural'ın hemen yanında oturan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önündeki kağıtları karıştırması ve tek kelime etmemesi büyük tepki çekti. Öte yandan Kılıçdaroğlu, kendi konuşmasında da bu konuya değinmediği bildirildi.

