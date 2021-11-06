Gündem Sabiha Gökçen Havalimanından uçuşlara sis engeli
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlara sis engeli

İstanbul'da etkili olan yoğun sisten hava ulaşımı da etkileniyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar saat 08:00 itibarıyla durduruldu. Hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte uçuşların saat 12.00’den itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Sabiha Gökçen Havalimanından uçuşlara sis engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul’ da gece saatlerinde başlayarak sabaha karşı etkisini ciddi oranda arttıran sis, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun sisin etkisiyle birlikte görüş mesafesinin 175 metreye kadar düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

HAVADA TUR ATTILAR

Yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda tarifeli uçak, yoğun sisin getirdiği düşük görüş mesafesi nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştiremiyor. İniş için alçalamayan uçaklar havada uzun süre tur atmak durumunda kaldı.

SEFERLERDE RÖTAR

Sisin etkisiyle yaşanan aksamalar nedeniyle, tarifeli seferlerde de rötarlar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şu ana kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 tarifeli uçak, başka meydanlara yöneltildi. 16 sefer ise iptal oldu.

UÇAKLAR KALKAMADI

Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanmak isteyen uçaklar da yerde bekliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonların, hava koşullarının iyileşmesiyle saat 12.00’den itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

İstanbul sis altında
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Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.
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Sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor.
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Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.
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İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER<br><br>Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti. Taksici Ahmet Yıldız, \"Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler\" dedi. Faruk Kara \"Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz.\" dedi.
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KIZ KULESİ KAYBOLDU<br><br>İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı. Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman \"İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz\" diye konuştu.
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İstanbul sis altında
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

İstanbul sise teslim
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İstanbul sise teslim
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sis, akşam saatlerinde İstanbul'u esir aldı. Kentin simge noktalarında kartpostallık görüntüler oluştu.
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