Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlara sis engeli

İstanbul'da etkili olan yoğun sisten hava ulaşımı da etkileniyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar saat 08:00 itibarıyla durduruldu. Hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte uçuşların saat 12.00’den itibaren yeniden başlaması bekleniyor.
İstanbul’ da gece saatlerinde başlayarak sabaha karşı etkisini ciddi oranda arttıran sis, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun sisin etkisiyle birlikte görüş mesafesinin 175 metreye kadar düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.
HAVADA TUR ATTILAR
Yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda tarifeli uçak, yoğun sisin getirdiği düşük görüş mesafesi nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştiremiyor. İniş için alçalamayan uçaklar havada uzun süre tur atmak durumunda kaldı.
SEFERLERDE RÖTAR
Sisin etkisiyle yaşanan aksamalar nedeniyle, tarifeli seferlerde de rötarlar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şu ana kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 tarifeli uçak, başka meydanlara yöneltildi. 16 sefer ise iptal oldu.
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UÇAKLAR KALKAMADI
Benzer şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanmak isteyen uçaklar da yerde bekliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonların, hava koşullarının iyileşmesiyle saat 12.00’den itibaren yeniden başlaması bekleniyor.