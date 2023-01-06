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İSTANBUL

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı: İki uçak inemedi

Münih seferini yapan yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Olayın yaşandığı dakikalarda inişe hazırlanan iki yolcu uçağı ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçende yolcu uçağı piste giren tavşana çarptı: İki uçak inemedi
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Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'de teker koyan Airbus 320 Neo tipi uçak, piste giren bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.

Çarpma sonucunda ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu nedenle Urmia-İstanbul ile Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.


Dört dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

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