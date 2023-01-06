Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı tavşana çarptı: Kule ile pilot arasındaki konuşma ortaya çıktı

Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'de teker koyan Airbus 320 Neo tipi uçak, piste giren bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.

Çarpma sonucunda ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu nedenle Urmia-İstanbul ile Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.



Dört dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

REKLAM

PİLOT KULEYE BİLDİRDİ

O anlara ilişkin pilotlun hava trafik kontrol kulesindeki kontrolör ile olan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kule ve pilot arasındaki o anlarda geçen telsiz konuşmaları şu şekilde:

Pilot: ’Touchdown’da (uçağın piste teker koyduğu an) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

’Touchdown’da (uçağın piste teker koyduğu an) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz. Kule: "Touchdown’da bir tavşan ile karşılaştık." dediniz doğru mudur?

"Touchdown’da bir tavşan ile karşılaştık." dediniz doğru mudur? Pilot: Doğrudur, efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Doğrudur, efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz. Kule: Teşekkür ederim. Sağ olun.