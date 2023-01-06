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İSTANBUL

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı tavşana çarptı: Kule ile pilot arasındaki konuşma ortaya çıktı

Münih seferini yapan yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında piste giren bir tavşana çarptı. Olayın yaşandığı dakikalarda inişe hazırlanan iki yolcu uçağı ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistin temizlenmesi için olay yerine ekip sevk edildi. Apron ekiplerinin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale dönerken, pisti pas geçen uçaklar inişlerini gecikmeli de olsa gerçekleştirdi. O anlara ilişkin pilotlun hava trafik kontrol kulesindeki kontrolör ile olan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçende yolcu uçağı tavşana çarptı: Kule ile pilot arasındaki konuşma ortaya çıktı
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Münih-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 19.13'de teker koyan Airbus 320 Neo tipi uçak, piste giren bir tavşana çarptı. Olayı fark eden pilotlar, durumu Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.

Çarpma sonucunda ölen tavşanın pistten alınabilmesi için, inişe hazırlanan uçaklara izin verilmedi. Bu nedenle Urmia-İstanbul ile Budapeşte-İstanbul seferini yapan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.


Dört dakika içinde olay yerine giden ekiplerin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale döndü. Pisti pas geçen her iki uçak da bir müddet sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

PİLOT KULEYE BİLDİRDİ

O anlara ilişkin pilotlun hava trafik kontrol kulesindeki kontrolör ile olan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kule ve pilot arasındaki o anlarda geçen telsiz konuşmaları şu şekilde:

  • Pilot: ’Touchdown’da (uçağın piste teker koyduğu an) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.
  • Kule: "Touchdown’da bir tavşan ile karşılaştık." dediniz doğru mudur?
  • Pilot: Doğrudur, efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.
  • Kule: Teşekkür ederim. Sağ olun.

Uçak yüksek gerilim hattına yapıştı: 30 metrede asılı kaldılar
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Yetkililer, küçük uçaklarının yüksek voltajlı bir iletim kulesine çarpması ve Marylanddeki elektrik hatlarına dolanmasının ardından iki kişinin yaklaşık 30 fit yükseklikte asılı kaldığını söyledi.
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Federal Havacılık İdaresi (FAA) yaptığı açıklamada, New York , White Plainsten ayrılan tek motorlu uçağın Gaithersburgdaki Montgomery County Airpark yakınlarındaki elektrik hatlarına çarptığını söyledi.
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Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi baş sözcüsü Pete Piringer, Maryland Eyalet Polisi tarafından kimliği belirlenen bir pilotun 65 yaşındaki Patrick Merkle ve 66 yaşındaki bir yolcu Jan Williamsın uçakta olduğunu söyledi.
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Kurtarma birimleri, uçağı havada yaklaşık 100 fit asılı halde buldu. Kaza sırasında yolcuların yaralanmadığı belirtildi.
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Piringer, Yaklaşık 100 fit yukarıda sallandıkları gerçeği göz önüne alındığında çok tehlikeli bir durumdalar ifadelerini kullandı.
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Kurtarma ekipleri mahsur kalanları kuleden güvenli bir şekilde indirmeye çalışırken yoldaki trafik askıya alındı.
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İtfaiye ve polis ekiplerine yardımcı olmak için tehlikeli madde timi ile birlikte özel teknik ekipler olay yerine geldi.
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Independenta göre Piringer, Uçaktaki insanlara ulaşma sürecindeyiz, iletişim halindeyiz dedi.
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Washington bölgesindeki kamu hizmeti şirketi Pepcoya göre, olay bölgede büyük bir elektrik kesintisine neden oldu ve yaklaşık 120.000 kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.
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Yollar da trafiğe kapatıldı ve bölgedeki çok sayıda trafik ışığı söndü.
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Montgomery County Devlet Okulları, yaygın bir elektrik kesintisi ve bunun güvenlik ve okul operasyonları üzerindeki etkisi nedeniyle tüm okulların ve ofislerin 28 Kasım Pazartesi günü kapalı kalacağını söyledi.
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Olay yerindeki elektrikli kablolar nedeniyle Montgomery Köyündeki insanlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Ancak Pepco, hatların enerjisini kestiğini söyledi.
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Kazadan gelen görseller, iletim kulesine burun yukarı yerleşmiş ve tellere dolanmış küçük beyaz bir uçağı gösterdi.
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Goldstein, kurtarma ekiplerinin çalışmasını güvenli hale getirmek için önce yüksek gerilim tellerinin topraklanacağını ve ardından itfaiye ekiplerinin kepçeli kamyonlar veya bir vinç kullanarak uçağı zincirleyerek veya kuleye bağlayarak sabit hale getirmek için kullanacağını söyledi.
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Uçak daha dengeli hale geldikten sonra, kurtarıcılar yolcuları aşağı indirmek için vinç veya kepçeli kamyonları kullanacak.
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FAA, uçağın Mooney M20J olduğunu tespit etti ve olayı Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile araştıracaklarını söyledi.
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Uçak yüksek gerilim hattına yapıştı: 30 metrede asılı kaldılar
ABD'nin Maryland eyaletinde küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarparak 30 metre yükseklikte asılı kaldı. Kaza sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.


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