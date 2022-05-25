Gündem Sabiha Gökçendeki kazanın raporu tamamlandı İhmaller zinciri
İSTANBUL

Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu tamamlandı: İhmaller zinciri

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020'de meydana gelen uçak kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zincirinin tek tek anlatıldığı o rapora ulaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Sabiha Gökçendeki kazanın raporu tamamlandı: İhmaller zinciri
Arşiv

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne, 180 yolcunun da yaralanmasına neden olan uçak kazası ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra kaza kırım heyeti nihai kaza kırım raporunu hazırladı. 157 sayfalık rapor görüş bildirmeleri için bilirkişiye gönderildi. TRT Haber'in aktardığına göre; 6 kişilik heyet, istenen raporu tamamladı. Ardından 21 sayfalık o rapor Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Havalimanı otoritesi asli kusurlu bulundu

Hazırlanan o rapora ilk kez ulaşıldı. Bilirkişiye göre, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasında bir dizi ihmal söz konusu. Heyet, kazanın öngörülebilir ya da önlenebilir olduğunu savundu. Raporda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. kazanın tek asli kusurlusu olarak bildirildi. İşletmenin lastik izi temizleme çalışması yapmamasının freni yetersiz kıldığı vurgulandı. Hata payı ise yüzde 40 olarak gösterildi. Pist sonu emniyet alanı bulunmamasının kazanın vahametini artırdığı anlatıldı.

Pilotlar da kusurlu bulundu

Rapora göre, Kaptan Pilot Mahmut Aslan işaret edilenin tersi istikametteki piste iniş planladı. Frenleme sistemlerini devre dışı bırakan kaptan pilotun 6 saniye gecikmeli frenleme yaptığı belirtildi. Manuel frenleme kazanın önüne geçemedi.

Kaptan pilot Mahmut Aslan tali kusurlu bulundu. Aslan'ın da yüzde 20 taksiri bulunduğu aktarıldı. Yardımcı pilot Ferdinand Pondaag da tali kusurlular arasında yerini aldı. Bilirkişi heyeti, Pondaag'ı yüzde 10 hatalı buldu.

Rapora göre, inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa isabet eden yıldırım pilotlardaki stresi artırdı.

Hava trafik kontrolörünün iniş öncesi aktardığı Türkçe uyarıları, yabancı uyruklu yardımcı pilotun anlamadığı anlaşıldı.

Soruşturmada sona yaklaşıldı

Heyet, kontrolörlerin pistin pas geçilmesi konusunda uyarı yapmadığının altını çizdi. Rapora göre, 2 hava trafik kontrolörü yüzde 15 ile tali kusurlu görüldü. Öte yandan kule görevlisi Ela Kara'nın kazada kusurunun olmadığı kaydedildi.

Tüm bu detaylar soruşturma dosyasına eklendi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin ardından savcılığın iddianameyi tamamlaması bekleniyor.

Sabiha Gökçen'deki kazada ön rapor çıktı: Uçağa yıldırım düşmüş
GÜNDEM
Sabiha Gökçen'deki kazada ön rapor çıktı: Uçağa yıldırım düşmüş

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında rapor ortaya çıktı: Karakutu çözümlendi
FOTOĞRAF 8
Title
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı.
Title
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi. <br>
Title
İnişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu da pilotlardaki stresi artırdı. Yardımcı pilot, Pegasus teknik birimi ile bir irtibat sağladı. Bunun da telaşını bir miktar daha artırdığı belirtildi.<br><br>
Title
Kokpit ekibi inişe geçmek istedikten sonra, havalimanı yaklaşma anons sistemi pilotları 06 kuzeydoğu yönündeki 06 pistine yönlendirdi. Kokpit ekibi ise havalimanı yaklaşma sisteminin verdiği 06 pisti yerine tam ters istikametteki 2-4 pistine iniş planladı.<br><br>
Title
Raporda ayrıca, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi mevcut hava koşulları ve pistin durumunu Türkçe bilgilendirdiği ortaya çıktı. Bu da yabancı uyruklu yardımcı pilotun Türkçe anonsları anlamamasıyla uçuş komutlarına müdahale edememesine yol açtı.<br><br>Heyet raporunda uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonunun da inişe uygun olmadığı belirtildi. Taksi yolu civarında uçağın kuyruk hızının anormal artışa geçtiği yine raporda yer aldı.
Title
Kaptan pilot Mahmut Arslan'ın frenleme sistemini inişten önce devre dışı bıraktığı ve 6 saniye gecikmeli olarak manuel frenleme yaptığı, bu manuel frenlemenin de pistin sonuna gelinirken yavaşlamayı sağlamadığı belirtildi.<br><br>
Title
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, 5 Şubat 2020 tarihinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmış, üç parçaya ayrılmıştı.<br><br>
Title
3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.<br><br>
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında rapor ortaya çıktı: Karakutu çözümlendi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın karakutusu çözümlendi. Hazırlanan kaza kırım raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı...


İl il kurban fiyatları

İl il kurban fiyatları

Büyükbaş ve küçükbaşta rakamlar netleşti.
Türkiye kahramanlarını uğurluyor

Türkiye kahramanlarını uğurluyor

​Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşları ve dualarla veda...
Akıncı ile MİG-29dan kol uçuşu: Selçuk Bayraktar kumanda etti! Şehirden heyecanla izlendi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu açıklaması.

​Aldığında ne haldeydi: Son hali inanılmaz.
Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

​Türkiye'de ilk ve tek: Dünyanın gözü onların üzerinde.

​Uçan otomobilin tanıtımı yapıldı.

İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılar'dan kalma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.