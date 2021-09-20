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DENİZLİ

Sabıkası ortaya çıkınca nişanlısı evlenmekten vazgeçti: Kızı zorlayınca ağabeyi 7 yerinden bıçakladı

Bahçelievler Mahallesi'nde Funda Ö., nişanlısının sabıkalı olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Nişanlısı, kendisiyle gelmesini zorlayınca Funda Ö'nün abisi, şahsı 7 yerinden bıçakladı.

Haber Merkezi İHA
Sabıkası ortaya çıkınca nişanlısı evlenmekten vazgeçti: Kızı zorlayınca ağabeyi 7 yerinden bıçakladı
Hidayet Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken bıçaklanan gencin nişanlısı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Denizli'nin Bahçelievler Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Funda Ö. (34), nişanlı olduğu Ömer Tekiner’in (47) sabıka kaydı olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Bu durumu öğrenen Tekiner, Funda Ö.’nün evine gelerek, ikna etmek istedi. Evlenmeyi kabul etmeyen Funda Ö.’yü kendisiyle gelmesi için çabalayan Tekiner, nişanlısının erkek kardeşi Hidayet Ö. ile karşılaştı.

KIZIN ABİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Bu sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hidayet Ö., yanında bulunan ekmek bıçağıyla Tekiner’i bıçakladı. Kanlar içinde yerde yatan Tekiner’i gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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7 KERE BIÇAK DARBESİ ALDI

Yerde yatan şahsa ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Bacağında 7 adet bıçak darbesi alan Tekiner’in çok fazla kan kaybettiği öğrenildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Tekiner, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hidayet Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Funda Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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