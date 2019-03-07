Saçındaki bitten kurtulmak isterken alevler içinde kaldı

Erzincan’da bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi 16 yaşındaki Gözde K., sobayla temas edince alevler içinde kaldı. 3 Mart günü meydana gelen olayda, Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince, Gözde K., alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Gözde K., hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum’daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Gözde K.

KIZINA MÜDAHALE EDERKEN ELLERİ YANDI

Kızını kurtarırken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K., kabus dolu anları şöyle anlattı: “Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112’yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allahım yavrumuzu bize bağışlasın.” Bu arada, ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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