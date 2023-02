Sadece 5 saniyede çöken binada depremin kalanını enkaz altında yaşadılar

Enkazın altındayken doğalgazlarının sızmaya başladığını belirten Sevgi Öztürk, “Yıkıntıların arasında bekledik. Çünkü her yer kapkaranlıktı. Doğalgazımız sızmaya başladı. 'Artık biz ölüyoruz' dedik ailemizle helalleştik. Çünkü çok kötü bir koku başladı. Doğalgaz borusuyla sanki ağzımıza gaz püskürtülüyordu. 'Ölüyoruz' derken bir ışık gördüm. Eşim yerde sürünerek o ışığa doğru gitti. Bizde peşinden gittik” şeklinde konuştu.

"Her şeyimizi kaybettik şükrediyorum"

"Her şeyimizi kaybettik şükrediyorum"

Depremde her şeylerini kaybettiklerini ifade eden Anne Sevgi Öztürk, “Şu an ne yapacağım onu düşünüyorum. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Yürüyebilecek miyim onu düşünüyorum. Çünkü ben artık sıfırım her şeyimizi kaybettik. Çok şükür iyiyim. Bu süreci atlatamam diye düşünürken iyi bir hastaneye geldim. Ailemi burada gördüm çok şükür toparlandım” dedi.