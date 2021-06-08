Sadece bir yerde yetişiyordu: Nesli tükenen Eber sarısı için yeni bir alan daha keşfedildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Baklagillerin kraliçesi" olarak adlandırılan Eber sarısı için 2013'te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından "Tür Eylem Planı" hazırlandığını anımsattı.

Bu plan çerçevesinde Eber sarısı için Eber-Akşehir gölleri çevresinde izlem yapıldığını, türün yok olup olmadığı yönündeki bilgilerin kayıt altına alındığını aktaran Prof. Dr. Erişmiş, "Nesli tehlike altında olan türlerin izlem çalışmalarında 2014'ten bu yana AKÜ olarak yer alıyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 13 noktada izlem yapıyorduk. Eber beldesi ile Konya'nın Akşehir ilçesi arasında Eber sarısı için yeni bir lokalite bulduk ve ilk defa kayıt altına aldık" diye konuştu.

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"Koparmanın cezası 80 bin lira"

Biyoçeşitlilik açısından en önemli sorunun biyokaçakçılık olduğunu anlatan Erişmiş, şunları söyledi:

"Bu bağlamda bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik birtakım yaptırımlar vardır. Özelikle nesli tehlike altında olan Eber sarısı gibi endemik türlerin koparılması, yurt dışına çıkarılması cezası ciddi bir suçtur. Eber sarısının koparılmasına 80 bin 460 lira para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenden dolayı Eber sarısı bulduğumuz yeni alanın koruma altına alınması için gerekli kurumlara öneride bulunacağız."

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Erişmiş, Eber sarısının nesli tükenmekte olan endemik bir bitki olması nedeniyle tespit edilen yaklaşık 100 hektarlık alanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Tür Eylem Planı çerçevesinde bölgede Eber sarısıyla ilgili çalışmalara katılan bitki uzmanı Dr. Ümit Subaşı da endemik olan Eber sarısının popülasyon büyüklüğünü, yayılışını belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

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Sulak alanlarda suların artık kuraklık nedeniyle yavaş yavaş çekildiğini dile getiren Subaşı, "Suların çekildiği alanlarda da Eber sarısı, birey sayısı olarak yeni alanlar kazanmış oluyor yani bitki boş bulduğu alanlarda çoğalmış oluyor. Biz de bu alanları tespit edip kayıt altına alıyoruz." dedi.

FOTOĞRAF 7 Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından ismini alan 'tülüşah' bu yılın ilk çiçeğini açtı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bahçesindeki özel koruma alanında açan sarı renkli 'tülüşah'ı, doğa tutkunları görmeye gitti. Doğaseverler, halk arasında 'Aydın gaşağı' olarak da bilinen soğanlı bitkiyi fotoğrafladı. Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de katkı sağlayan 'tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezasının 73 bin 747 TL olduğu belirtildi. UMARIM YETİŞME ALANLARI ÇOĞALIR<br>​<br>​ 'Tülüşah'ın dünyanın en güzel bitkisi olduğunu belirten ziyaretçilerden Nawal Karaer (50), 'Tülüşah' ile tanışıklığım ilk kez geçen sene oldu. Kuşadası'nda umarım yetişme alanları çoğalır. Bu çiçeğin korunması çok önemli dedi. Turizmci Ersin Gök (42) ise, 'Tülüşah' gerçekten muhteşem bir bitki. Çiçek açtığını öğrenince görmeye geldik. 'Tülüşah'ın çiçek açmasına tanık olduğum için çok mutluyum diye konuştu. ORTAK HAREKET EDİYORUZ<br>​<br>​ 'Tülüşah'ın korunması ve çoğaltılması için belediye, kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar ve çevreci derneklerin ortak hareket ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve yok olma tehlikesiyle karşılaşan 'tülüşah'ların çoğaltılması, endemik bitki çeşitliği açısından çok önemli. Bu bitki ayrıca Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Yaptığımız saha çalışmasında 'tülüşah'ın ilk kez derneğimizin bahçesinde çiçek açtığını belirledik dedi. KUŞADASI'NDAKİ 10 ENDEMİK BİTKİ TÜRÜNDEN<br>​<br>​ Öte yandan Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içinde 'tülüşah'ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da 'tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti. Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişiyor: 'Tülüşah'ı koparmanın cezası 73 bin 747 TL Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. 'Tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezasının 73 bin 747 TL olduğu belirtildi.

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