|
Gündem

Sadece çocuklar değil tüm toplum korunmalı

Yurt, burs, okul gibi unsurları kullanarak insan devşiren ve çocukları ağına düşüren FETÖ ve benzeri yapılanmalara karşı çocukların korunmasının yetmeyeceği vurgulanırken, gerçekleştirilen mücadelenin toplumun geneli merkeze alınarak yapılması gerektiği belirtildi.

Uğur Duyan
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:16 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Devlet, 15 Temmuz 2016 gecesi TSK içindeki paralel yapılanmasını harekete geçiren ve Türkiye’yi işgale kalkışan sinsi örgüt FETÖ’nün çocuk yaşta yapılanmasına dahil ettiği vatandaşlarının bu türden oluşumlardan korunması için daha hassas çalışmaya başladı. Bu noktada kamu kadar sıradan vatandaşların da uyanık olunması tavsiye edildi. 

Türk toplumunun FETÖ ve benzeri terör örgütlerinden çocuklarını koruması gerektiğini içeren rapor, geçtiğimiz yıl ilgili kurumlara gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırladığı çalışmada, bu tür yapılarla gerçekleştirilen mücadelenin toplumun geneli merkeze alınarak yapılmadıkça başarılı olamayacağının altı çizildi.

BÜTÜNCÜL MODEL KURULMALI

Çocukların FETÖ gibi yapılardan korunması doğrultusunda tasarlanan proje, eylem ve politikaların kısa sürede, sorun çözen, önleyici aynı zamanda bütüncül sonuçlar vermesi mümkün görünmediği ifade edildi. Raporda, "Bu tip yapılarla mücadele edilirken mücadelenin merkezine yalnızca çocuklar değil toplumun bütün kesimleri ve bileşenleri koyulmalıdır. Asla unutulmamalıdır ki bugünün çocukları yarının gençleri ve yetişkinleri olacaktır. Aynı zamanda geleceğin çocuklarını ve genç nesillerini de bugünün çocukları yetiştirecektir. Ayrıca terör örgütleriyle gerçekleştirilen bu tür uzun vadeli, geniş ölçekli, kalıcı ve süreklilik arz etmesi istenen mücadelelerin sadece şu an mücadele halinde bulunan yapı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi de doğru ve yeterli değildir" denildi.

Raporda, Türk toplumunun FETÖ ve benzeri örgütlerden çocuklarını koruyabilmesi için hem dinî hem toplumsal hem de aklî normlara uyan sahih bir din anlayışının/anlatımının gerekliliği ve zorunluluğu vurgulandı.


#15 Temmuz
#FETÖ
#Darbe girişimi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Euro 2024’te en fazla faul yapılan oyuncular listesi