Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sadece turist alan boş taksileri görüntüleyince saldırıya uğradı
İSTANBUL

Sadece turist alan boş taksileri görüntüleyince saldırıya uğradı

Beyazıt’ta bir vatandaş “sadece turist” alan taksileri görüntüleyince taksiciler tarafından saldırıya uğradı. Hiçbir taksiye güpegündüz boş olmasına rağmen binemeyen adam adeta isyan etti. Ortalığın karıştığı ve boş olmasına rağmen müşterileri almayan taksiciler kameralara yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sadece turist alan boş taksileri görüntüleyince saldırıya uğradı
​Sadece turist alan boş taksileri görüntüleyince saldırıya uğradı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Beyazıt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde taksicilerin beklediği alana gelen bir vatandaş, boş taksiye binip yolculuk yapmak istedi. Ancak taksiler içerisinde kimse olmamasına rağmen müsait olmadıklarını söyledi. Birden fazla kişinin bu şekilde cevap vermesi üzerine vatandaş, cep telefonuyla boş taksicileri tek tek görüntüledi.

KENDİLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞA SALDIRDILAR


Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen vatandaşa bir de fiziki olarak saldırıda bulundu. Saldırıya rağmen kendisini almayan taksiyi ve taksicileri görüntüleyen vatandaş, taksicilerin turist dışında müşteri almamasına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bolu Dağı Tünelinde heyelan

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan

Yolu açma çalışmaları sürüyor.
Geyik kanı detayı

'Geyik kanı' detayı

'Putin'in sağlık sorunları var' diyerek belgeler sundular.
Hırsız battaniyenin içinden çıktı

​Meteoroloji uyardı: Türkiye kuvvetli fırtınanın etkisi altında.

TEM otoyolunda feci kaza

TEM otoyolunda feci kaza

Geri manevra yapan sürücü yardımcı olan babasını ezdi.

Hayırseverler bu Ramazan'da da farklı coğrafyalarda milyonların yüzünü güldürecek.

​Rusya'dan flaş açıklama.

​Ülkedeki 1 milyon müslüman Ramazan'ı buruk karşıladı.

Ölü ve yaralılar var​.

​Pekin yönetimi ABD'ye karşı bayrak açtı.

​Rus ablukasındaki kentte sivil tahliyesi çıkmazda.

​Görünmeyen kahramanlar Rusların kullandığı Belarus demiryolu ağına sabotaj düzenliyorlar.

​Kovid geçirenlerde diş-implant kayıpları ve çene kemiği erimesi tespit edildi.

​TMO Genel Müdürü Güldal: Rusya'dan 18 bin ton yağ geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.