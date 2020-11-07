Şadi Yazıcı'dan 'deprem projesine' hayır oyu veren CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerine tepki

Tuzla Belediye Meclisi’nin Kasım ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesi de görüşüldü.

CHP ve İYİ Parti üyeleri hayır oyu verdi

CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri, Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesine 'ret' oyu verdi. Görüşülen gündem maddesi AK Parti ve MHP'nin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edilirken, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, hayır oyu verilmesini tepki gösterdi.

OYNAT 00:31 Şadi Yazıcı'dan 'deprem projesine' hayır oyu veren CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerine tepki CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri, 40 yıllık binaların kentsel dönüşüme gitmesine hayır oyu verdi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı meclis üyelerine tepki göstererek, 'Hayır' oyu veriyorsunuz. Ondan sonra da komik bir şekilde 'Deprem için ne yaptın?' diye soruyorsunuz' dedi. Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'li ve İYİ Parti'li arkadaşlar, depreme karşı ürettiğimiz projeye hayır oyu verip, sonra da deprem için ne yaptınız diyorlar. Bu yaklaşım, bu mantık en az deprem kadar yıkıcıdır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Hayır oyu verip ‘Deprem için ne yaptın?’ diye soruyorsunuz"

Yazıcı, “Hayır oyu verip ‘Deprem için ne yaptın?’ diye soruyorsunuz. O evlerin hepsi 40 yıllık yıkılacak bina. İnsan bunun için bile sadece şurada evet verir" diyerek CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerini eleştirdi.